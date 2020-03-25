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В Подмосковье у подозреваемых в наркоторговле изъяли более 12,5 кг героина

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Полиция задержала в Московской области членов этнической группировки, которых подозревают в поставках в Россию героина для сбыта. Было изъято более 12,5 кг героина. Об этом в среду, 25 марта, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, оперативникам стало известно о преступной деятельности трех иностранцев. Один из них организовывал поставки в Россию крупных партий героина, другой был курьером и перевозил наркотик железнодорожным транспортом в Волгоградскую, Калужскую и Ярославскую области. Их сообщница обеспечивала его хранение и фасовку.

«При их личном досмотре, а также в специально оборудованном тайнике был обнаружен героин общей массой свыше 12,5 кг в упаковках со штампами, свидетельствующими о его афганском происхождении», — цитирует Волк агентство городских новостей «Москва». Она добавила, что во время обыска фигуранты пытались выбросить часть наркотиков в окно.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, пишет РИАМО. Подозреваемые арестованы, ведется предварительное расследование.

11 марта в Роскомнадзоре сообщили «Известиям», что в российском сегменте интернета с 2012 года было удалено более 112 тыс. материалов, пропагандирующих наркотики, и 13 тыс. заблокировано.

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