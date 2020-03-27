На самом деле всё зависит от нашего отношения к происходящему и оно должно быть рациональным. Да, нарушен запланированный тренировочный процесс и возник перерыв в соревновательной практике, но эта пауза общая. Задумайтесь: в этой нестандартной ситуации оказались сейчас все спортсмены, все команды, весь тренерский состав всего спортивного мира. Даже Олимпийские игры отложили на год!

По итогу прохождения человечеством карантина, самоизоляции, профилактики и лечения выиграет тот атлет, кто именно в данный период рационально построил своё поведение и собственную подготовку. Именно такой спортсмен/команда окажется в лучшей физической, «тактической» и, главное, психологической форме. Стоимость будущих контрактов спортсменов-профессионалов формируется уже сейчас. Проиграет тот, кто относится к данной ситуации как к неприятной паузе, бессмысленному простою, досадному форс-мажору.

А вот подробности. Условно можно выделить шесть блоков подготовки, которые спортсмен (независимо от вида спорта, возраста и квалификации) должен правильно наполнить — это «жизненная база», «спортивная база», «тренировочный процесс», «подготовка к соревнованию», «соревновательная деятельность», «анализ опыта побед и поражений». Уверяю вас, с каждым из них можно сейчас работать.

Прежде всего, нужно помочь близким избежать заражения коронавирусом и последующих осложнений. Любое упущение на этом «фронте» может обернуться трагедией, по сравнению с которой померкнет очередная спортивная победа…

У спортсменов и тренеров сейчас появился отличный шанс подтянуть какие-то «хвосты» в учебных делах, реализации домашних задумок. Можно заняться тем, на что обычно не хватало времени, вообще, навести порядок в делах…. Для спортсменов высокой квалификации это особенно важно, ведь любой атлет остаётся человеком, человеком со своими обязанностями, ответственностью и задачами. Правильно выстроенная «жизненная база» — это его надёжный тыл в спортивной конкуренции и успешной самореализации.

Соблюдая все карантинные и профилактические меры, позаботившись о своих близких, нужно продолжать заниматься собственной спортивной подготовкой — укрепить имеющуюся «спортивную базу». Кто-то ещё до пандемии прекрасно сформулировал: «Когда неминуем Конец Света, делай то, что ты делаешь лучше всего: если хорошо играешь в мяч, играй в мяч!»…Прямо для нас!

«Спортивная база» — это, в частности, системный анализ собственной накопленной соревновательной статистики, прогнозирование результатов, планирование карьеры, оценка достигнутого уровня подготовленности.

Сейчас хорошее время для того, чтобы провести более глубокие исследования. Например, психодиагностику, которая позволяет определить сильные качества спортсмена и его дополнительный психологический ресурс. Такая информация важна и для тренерского состава — можно будет более рационально строить тренировочный процесс и подготовку к стартам.

Атлетам не помешает получить консультацию спортивного психолога (тренера по психологической подготовке), чтобы снять накопившиеся вопросы, обсудить трудности, сомнения, а главное, получить программу индивидуальной психологической подготовки и освоить её. Спортсмены, тренеры и родители юных спортсменов могут принять участие в тематических вебинарах, ведь современные технических средства позволяют повышать квалификацию и информированность, не выходя из дома. Напомню, психологическая подготовка — необходимая часть спортивной подготовки и не имеет «срока годности»…

В период карантина можно совершенствовать и тактическую подготовку, например, использовать видеопросмотр собственных выступлений и выступлений потенциальных соперников, но обязательно с одновременным системно организованным письменным анализом. Можно формировать список «связок», «фишек» для последующего использования…

Полезна систематизация технико-тактического «арсенала», которым владеет спортсмен. Напомню, для нашего мозга очень важна визуализация (возможность увидеть главное в виде текста, таблицы, графика), чтобы осознать реальность и использовать в нужный момент то, что чётко сформулировано... Такая форма осознания своего текущего уровня подготовленности и вариантов технико-тактических действий может быть реализована именно сейчас.

Атлеты любой спортивной специализации и любой квалификации имеют возможность в домашних условиях поддерживать физическую форму, заниматься общей физической подготовкой.

Положительный эффект даёт и выполнение сложных технических действий даже с неполной координацией (по примеру боксёрского «боя с тенью»), мысленные, идеомоторные тренировки, правильное представление/визуализация собственных действий…

Итак, возможностей самоподготовки и централизованной подготовки сейчас предостаточно. Этим всем в совокупности и нужно заниматься, чтобы остаться в спортивной форме. Не стоит думать, что «стакан наполовину пуст» — ах, как же нам не повезло… Этот «стакан» на половину полон, он полон новыми возможностями! Именно сейчас их нужно реализовывать, и тогда, после окончания пандемии, атлеты будут чувствовать психологическую уверенность. На них не будет «давить» мысль о невезении, потерянном времени, собственном ничегонеделании и ослабленности по «уважительной причине».

Автор — спортивный психолог, к.п.н., доцент, член Российского психологического общества (РПО), член Международного общества спортивной психологии (ISSP), руководитель научно-методического объединения «Лаборатория физической культуры и практической психологии», ведущий научный сотрудник Федерального центра физической культуры и спорта (г.Москва)

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