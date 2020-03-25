Отмена чемпионата мира по хоккею была ожидаема. Над Европой нависла слишком серьезная угроза, поэтому о его проведении в мае не могло быть и речи. Можно было бы еще подумать не об отмене, а о переносе на более поздние даты, но это сложный процесс, поскольку мы не знаем, когда точно прекратится пандемия коронавируса.

Считаю, что теперь надо сохранить ту преемственность, которую сформировала Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF), когда в последние годы распределяла между странами право проведения чемпионатов мира. В 2020 году первенство планеты должно было состояться в швейцарских Цюрихе и Лозанне. ЧМ-2021 отдали Минску и Риге, ЧМ-2022 — финским Хельсинки и Тампере, ЧМ-2023 — Санкт-Петербургу, ЧМ-2024 — чешским Праге и Остраве, ЧМ-2025 — Швеции и Дании.

Если чемпионат мира 2021 года состоится, то в приоритете должна быть Швейцария. А остальные перечисленные мной города и страны могут провести турниры на год позже. Думаю, для России не станет проблемой, если в Санкт-Петербурге чемпионат мира пройдет в 2024 году. То же самое скажу про Ригу и Минск. Вообще я считаю, что для Латвии унизительно организовывать ЧМ, который проводится в двух государствах. Ведь у страны и города был успешный опыт проведения ЧМ в одиночку — в 2006 году мы хорошо справились с этим.

Ну а раз уж приняли решение отдать чемпионат следующего года Латвии и Белоруссии, то нет трагедии, если он пройдет на год позже. К тому же белорусы относительно недавно проводили в Минске ЧМ — это было в 2014 году. Они в любом случае должны быть счастливы, что дважды в течение 10 лет примут у себя мировое первенство. Более того, решающие матчи — полуфиналы, матч за третье место и финал — должны пройти в Минске. Так что тут о притеснении белорусов речи вообще не будет.

Гораздо более важный вопрос: как IIHF будет выходить из сложившейся ситуации? Ведь очень серьезно влияет финансовый момент. Поэтому президент федерации Рене Фазель и всё руководство не сразу отменили ЧМ-2020. И на окончательное решение среди прочего повлияло понимание, что в Швейцарию не приедут игроки из НХЛ. А ведь в последние годы чемпионаты мира специально начинались позже на неделю, чтобы можно было привлечь побольше звезд из-за океана. Но поскольку в НХЛ сезон остановлен и он закончится гораздо позже обычно, если вообще закончится, то лучших хоккеистов на ЧМ можно было и не ждать. А их присутствие подогревало интерес спонсоров турнира, влияло на его посещаемость зрителями и на телевизионные рейтинги.

Не секрет, что IIHF во многом зарабатывала на проведении взрослых чемпионатов мира. В последние годы доход с них составлял более €20 млн. И на эти деньги федерация занималась организацией менее статусных соревнований, разработкой и внедрением программ развития, а также разнообразной операционной деятельностью. Сейчас перерыв в хоккее создает серьезные проблемы.

Но я верю, что IIHF совместно с ведущими национальными федерациями, среди которых безусловно есть и российская, найдет выход из сложившейся ситуации. В конце концов, еще несколько лет назад у этой организации был всего один крупный спонсор, что очень сужало ее возможности. Сейчас их гораздо больше. Тот аппарат IIHF, который собрал Рене Фазель, добился серьезного развития федерации и сделал формат чемпионатов мира — не только взрослых, но и молодежных, и юношеских — интересным зрителям и спонсорам.

Поэтому есть основания верить, что этот интерес сохранится и дальше, что позволит мировому хоккею безболезненно пережить коллапс из-за коронавируса, причем сделать это даже на фоне грядущей смены власти. Кто бы осенью ни сменил Рене Фазеля, решившего не избираться на новый срок, запас прочности сейчас такой, что, если угроза пандемии не затянется на год, к следующему чемпионату мира ситуация должна нормализоваться.

Автор — предприниматель, владелец фармацевтической фирмы, в 1998–2016 годах президент Федерации хоккея Латвии, был членом комитета IIHF по стратегическому развитию, член Зала Славы IIHF с 2018 года, за организацию и проведение в Риге чемпионата мира 2006 года был признан человеком года в области спорта в Латвии

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