На мой взгляд, несмотря на все нападки WADA на Россию, никакой доказательной базы против нашего спорта так и не было предоставлено. Основная опора — это слова и некие материалы от Григория Родченкова. И то надо понимать, что при современных технологиях вплоть до фото- и видеомонтажа можно сделать всё что угодно.

Когда Григорий Михайлович был руководителем Московской антидопинговой лаборатории, мне доводилось с ним общаться. Собственно говоря, он сам уже после отъезда в США в своих дневниках писал, что изобретенный им коктейль «Дюшес» (смесь трех анаболических стероидов и алкоголя, разработанная специально для маскировки запрещенных веществ. — «Известия») предлагалось использовать в хоккейной сборной на сочинской Олимпиаде. Но и тогдашний главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов, и главный врач команды в моем лице, и сам Родченков отказались.

Не буду вдаваться в подробности той истории — эта закрытая информация. Но никто нас не уговаривал. Нажима, чтобы наша команда принимала что-то запрещенное, ни с чьей стороны не было. Поэтому и Билялетдинов, и я, и вся наша хоккейная сборная абсолютно честны перед хоккеем и спортом в целом. Перед каждым чемпионатом мира и перед каждыми Олимпийскими играми проходит инструктаж команды на тему того, что можно принимать, а что нет. По своему опыту могу сказать: наши спортсмены — ребята довольно грамотные и без нашего ведома не употребляют никаких препаратов.

Хотя многие из них, на мой взгляд, необоснованно запрещают использовать. В списке запрещенных оказываются препараты, не дающие никаких конкурентных преимуществ принимающему их атлету. Я бы из нынешнего списка WADA убрал 10–15% его содержимого. Никакую работоспособность эти вещества не стимулируют. Некоторые из них оказались в перечне как маскирующие контрагенты, которые нельзя использовать, потому что они якобы закрывают те препараты, которые могут оказывать стимулирующее действие.

Да тот же милдронат — никакое стимулирующее действие он не оказывает. Чистый кардиопротектор. Я его называю психологической соской. Он якобы влияет на жировой метаболизм сердечной мышцы. Но абсолютно исключено, что он дает какой-то стимулирующий эффект.

И пока не понятно, как изменить сложившуюся ситуацию, когда WADA исповедует такой подход к борьбе с применением запрещенных препаратов. В хоккее есть пример НХЛ, которая вообще не подписывала всемирный антидопинговый кодекс, поэтому вольна наказывать спортсменов исходя из своих представлений, а не указаний WADA. Там тоже есть контроль: у хоккеистов берут анализы в начале и посреди сезона. Бывают случаи, когда пробы оказываются положительными. Но в основном им грозят пальчиком.

Потому что вы можете представить, что будет, если, к примеру, НХЛ на пару лет окажется без Сидни Кросби? Половину зрителей вы потеряете. Там ведь хоккей — это шоу, поэтому делай что хочешь. Есть препараты, которые однозначно нельзя употреблять и за их нахождение в крови тебя жестко накажут. Но если это не дает значимого преимущества спортсмену, то будет, как в случае с Евгением Кузнецовым: моральное осуждение, небольшая дисквалификация с последующими публичными извинениями спортсмена, возможно, добровольное прохождение реабилитации. И играй дальше в хоккей.

Это бизнес. Клубы за одну игру получают $4–5 млн, это статья их доходов. И почему они должны кому-то подчиняться, рискуя это потерять? Хоть НХЛ и относится к спорту, но уже не на 100%. Эта лига где-то посередине между спортом и шоу вроде цирка на льду. Поэтому североамериканцы исходят из своих интересов — не только в НХЛ, но и в американском футболе, бейсболе, баскетболе. Они хозяева, дающие людям зрелище.

Возможно, когда-то наша лига и российский спорт в целом к этому придут и тогда смогут с других позиций разговаривать с МОКом и WADA. Но пока мы находимся под их юрисдикцией, в случае попытки выхода из-под нее немедленно дисквалифицируют наши федерации. Поэтому приходится искать выход из ситуации в пределах существующей системы мирового спорта. Я надеюсь, что путь будет найден и наши ребята поедут на все крупные соревнования и смогут там биться за медали, добиваясь цели своей жизни и радуя наших болельщиков.

Автор — старший врач хоккейного клуба «Динамо» (Москва), бывший главный врач сборной России по хоккею, участник 16 чемпионатов мира и трех Олимпиад, награжден медалью «За боевое содружество» (2011) и орденом Дружбы (2014), лучший врач КХЛ-2013

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