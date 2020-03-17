Ситуация с коронавирусом зашла очень далеко, поэтому решения об отмене массовых мероприятий, включая спортивные, уже не удивляют. Сегодня это логично на фоне всеобщей угрозы здоровью людей на планете. Не знаю, как поведут себя другие российские спортивные организации, но Континентальная хоккейная лига (КХЛ) уже объявила о недельной приостановке розыгрыша Кубка Гагарина, а такие клубы, как «Йокерит» и «Барыс» уже вынуждены сниматься с соревнований.

Вопрос серьезный. Поэтому миндальничать не стоит. И не нужно ставить чьи-то интересы выше здоровья людей.

Вполне вероятно, что сезон могут вообще отменить — не только в КХЛ, но и в других видах спорта. Потому что мы видим: ситуация экстраординарная. Не только у КХЛ и не только у России. Я прожил уже 75 лет, но на моей памяти опасность такой степени возникает впервые — опасность заражения, эпидемии. Такое уже случалось в истории — можно вспомнить, как несколько веков назад Европу сразила эпидемия чумы. А более 100 лет назад человечество столкнулось с «испанкой». И это приводило к опустошительным последствиям — массовой гибели людей. И сейчас ситуация схожая. Собственно говоря, COVID-19 официально признан пандемией. И сейчас главным является здоровье людей, а также сохранение всех государственных институтов, ответственных за решение проблемы. Речь не только об организациях здравоохранения, но и промышленности, так как от нее зависит обеспечение людей питанием и лекарствами.

Для того чтобы все эти структуры функционировали с максимальной пользой, спортивные и другие массовые мероприятия могут принести в жертву свои интересы. И уже приносят, судя по тому, как отменяются или приостанавливаются соревнования по всему миру. Все меры возможны, если они помогут погасить эту эпидемию и нормализовать ситуацию.

Остается только, чтобы каждый отдельный человек максимально серьезно и ответственно относился ко всем профилактическим мерам. Потому что от этого зависят жизни нас самих, а также наших родных и близких. Мне трудно давать советы. Я сам впервые в такой ситуации. Думаю, сейчас достаточно информации о случившемся. Необходимо следовать всем рекомендациям Минздрава. Государственным организациям нужно максимально информативно доносить до людей через СМИ план действий, а гражданам — со всей внимательностью относиться ко всем рекомендациям, которые дают врачи, а также руководители страны, регионов, городов. Это необходимо для решения проблем, особенно в Москве и крупных городах, где из-за массового скопления людей на улицах или в общественном транспорте особенно велик риск распространения вируса. И сейчас все жители страны — от простых граждан до руководства — должны сообща и ответственно сделать всё, чтобы как-то смягчить удар, который наносит эта болезнь.

Автор — заслуженный мастер спорта СССР (1978), олимпийский чемпион – 1972, чемпион мира – 1978, чемпион СССР – 1968. В 1987–1992 годах тренер вратарей сборной СССР, с которой выиграл две Олимпиады и два чемпионата мира

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