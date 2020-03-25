В метро ежедневно проводят тотальную дезинфекцию

В Московском метрополитене ежедневно проводят тотальную дезинфекцию. Специалисты обрабатывают всё: депо, тоннели, станции. Тщательной уборке подвергаются вагоны, особое внимание уделяется поручням, дверям и сиденьям. В депо составы дополнительно дезинфицируют с помощью ультрафиолетовых ламп.