Россияне пожаловались на работу из дома

Треть россиян, по результатам опроса, пожаловалась на работу из дома. Самая большая трудность - неподходящая мебель. Кроме того, люди недовольны мощностью компьютера и скоростью Интернета. Многие не могут настроиться на нужный лад из-за нерабочей атмосферы. Выполняют рекомендации начальства и трудятся из дома 80 процентов опрошенных, остальные продолжают ездить в офис.