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Чиновница продавала муниципальные земли пять лет подряд

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В Ульяновской области чиновница продавала неиспользуемые муниципальные земли на протяжении пяти лет. Суд взыскал с нее причиненный ущерб.

Как сообщает сайт региональной прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что глава Скугареевской сельской администрации была переведена на должность специалиста первого разряда Подкуровского сельского поселения. Женщина занималась поиском неиспользуемых муниципальных земель, пишет 1ul.ru.

Чиновница изготавливала поддельные документы и с помощью них оформляла земли на подконтрольных лиц, а затем продавала участки по доверенности. Вырученные средства она тратила по своему усмотрению. С 2009 по 2014 год поселению был причинен ущерб в размере 2,3 млн рублей.

Бывшая чиновница была осуждена за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ущерб она возместила в полном объеме.

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