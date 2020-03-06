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Дело возбудили после проверки Магаданского Фонда капитального ремонта

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Уголовное дело возбуждено по результатам проверки Фонда капитального ремонта Магаданской области. Прокуратура обнаружила факты злоупотребления полномочиями бывшим главой Фонда и присвоения вверенного имущества.

Установлено, что в 2019 году и.о. гендиректора Фонда совершил действия, которые были связаны с необоснованным возмещением представительских расходов. Они повлекли причинение имущественного вреда в общей сложности на 319,9 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения». Наказание предусматривает выплату штрафа в размере до 500 тыс. рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы до 4 лет либо лишение свободы сроком до 6 лет, пишет ИА MagadanMedia.

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