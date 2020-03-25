YouTube снизит качество видео во всем мире из-за пандемии

YouTube снизит качество показа видео во всем мире. С HD оно опустится до стандартного. В Google такое решение приняли из-за возросшей нагрузки на видеохостинг в условиях всеобщего карантина.

На прошлой неделе YouTube уже временно снизил качество воспроизведения в Европейском союзе, Великобритании и Швейцарии. При этом пользователи могут регулировать настройки вручную.