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В Испании заявили о 5,4 тыс. заразившихся SARS-CoV-2 медиков

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Фото: REUTERS/Susana Vera
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В Испании коронавирусом заразились 5400 медицинских работников. Об этом заявил директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения страны Фернандо Симон во вторник, 24 марта, передает издание El National.

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Симон отметил, что это 14% от всех случаев заражения в стране на данный момент. Накануне было известно о почти 4 тыс. заболевших среди медперсонала.

На сайте минздрава говорится, что от коронавируса SARS-CoV-2 в Испании погибло 2696 человек из 39 673 заразившихся.

23 марта бывший председатель испанского конгресса депутатов Ана Мария Пастор Хулиан рассказала, что вылечилась от коронавируса. Она поблагодарила врачей за их усилия и преданность делу.

За день до этого власти страны продлили действие режима повышенной готовности до 11 апреля в связи с пандемией. В правительстве призвали граждан к «ответственности и дисциплине» и объявили о введении ограничения на поездки граждан третьих стран на 30 дней.

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