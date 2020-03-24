ФСБ пресечена деятельность группы хакеров

В России разоблачена крупнейшая группировка хакеров. Задержания прошли в 11 регионах: от Крыма до Санкт-Петербурга. Обвиняемые торговали в интернете данными краденых банковских карт. Хакеры взламывали учетные записи и платежные системы. В ходе обысков изъяты более $1 млн, 3 млн рублей, серверы, поддельные паспорта и удостоверения сотрудников правоохранительных органов, оружие, наркотики и золотые слитки. 30 человек взяты под стражу, 25 из них уже предъявлены обвинения.