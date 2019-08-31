Хакеры взломали Twitter-аккаунт основателя Twitter

Аккаунт гендиректора и основателя социальной сети Twitter Джека Дорси был взломан. Хакеры успели опубликовать несколько твитов с расистскими и религиозными оскорблениями, а также пост о «бомбе в штаб-квартире компании».

Представители Twitter заявили, что им известно о взломе, добавив, что они проводят проверку инцидента.

Оскорбительные сообщения были удалены через 30 минут после публикации. Ранее аккаунт основателя Twitter взламывали в 2016 году.