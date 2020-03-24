Торговый павильон ограбили в Петербурге

В Красносельском районе Санкт-Петербурга мужчина с похожим на автомат предметом ограбил торговый павильон. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 23 марта, в магазине «Белорусские товары» на проспекте Народного Ополчения. В помещение зашел мужчина в натянутой по глаза белой медицинской маске с предметом, похожим на автомат, и потребовал отдать ему выручку. Получив деньги, он скрылся.

Сумма ущерба составила 8 тыс. рублей. Хозяйка торгового павильона обратилась в полицию. По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Момент ограбления попал на видео.

11 марта в пресс-службе подмосковного управления МВД рассказали, что в городе Дедовске местный житель начал стрелять в магазине, когда сотрудники торговой точки не дали ему украсть пачку замороженных полуфабрикатов.