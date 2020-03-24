Для посетителей открыли часть Великой Китайской стены

Часть Великой Китайской стены открыли для посетителей. Бадалин — это самый посещаемый участок. Его закрыли из-за эпидемии коронавируса в январе. Сейчас страна возвращается к нормальной жизни, распространение COVID-19 удалось остановить, а местные жители могут путешествовать.