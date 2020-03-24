Майкла Калви прооперировали
Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, проведена хирургическая операция. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда, где рассматривается жалоба о продлении срока домашнего ареста.
По его словам, финансист был прооперирован в минувшую пятницу. В суде основатель инвестфонда находиться не может.
На рассмотрение в зал суда пустили только журналистов и родственников топ-менеджера инвестфонда француза Филиппа Дельпаля.
10 февраля суд продлил домашний арест основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и топ-менеджеру инвестфонда французу Филиппу Дельпалю. Они будут находиться под этой мерой пресечения до 13 мая. Основатель Baring Vostok заявил, что будет доказывать свою невиновность в России и пообещал не скрываться.
2 марта Мосгорсуд оставил под домашним арестом бывшего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова.
Калви и других сотрудников организации и связанных с ними лиц задержали в Москве 15 февраля 2019 года. Их заподозрили в мошенничестве на сумму 2,5 млрд рублей.
Следственный комитет России переквалифицировал обвинение по делу Baring Vostok с мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на растрату в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщали СМИ. Калви не признал свою вину. СК закончил расследование против Калви 27 декабря.