Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта дела Baring Vostok Цакунова

Мосгорсуд оставил под домашним арестом бывшего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе инстанции.

«Апелляционная инстанция оставила без изменения постановление Басманного суда Москвы о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста», — приводит его «РИА Новости».

Цакунова поместили под домашний арест 20 декабря 2019 года, мера пресечения позднее несколько раз продлевалась. Следствие подозревает фигуранта дела Baring Vostok в мошенничестве в особо крупном размере.

В середине февраля Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест трех фигурантов дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви — Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и Максима Владимирова.

5 февраля инстанция отменила продление ареста Абгаряну, Зюзину и Владимирову до 13 февраля. 10 февраля суд продлил домашний арест основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и топ-менеджеру инвестфонда французу Филиппу Дельпалю — до 13 мая. Основатель Baring Vostok заявил, что будет доказывать свою невиновность в России и пообещал не скрываться.

Калви и других сотрудников организации и связанных с ними лиц задержали в Москве 15 февраля 2019 года. Их заподозрили в мошенничестве на сумму 2,5 млрд рублей.

Следственный комитет России переквалифицировал обвинение по делу Baring Vostok с мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на растрату в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщали СМИ. Калви не признал свою вину. СК закончил расследование против Калви 27 декабря.