Калви отверг обвинения в новой редакции

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви отрицает вину в переквалифицированном обвинении, которое ему вменило следствие 23 декабря. Об этом в понедельник сообщил его адвокат Дмитрий Клеточкин.

«Мой подзащитный отвергает причастность к любым преступлениям, как бы они ни были сформулированы», — передает его слова ТАСС.

Клеточкин добавил, что находится под подпиской о неразглашении и поэтому не может назвать вменяемую Калви статью, однако подтвердил, что 23 декабря его подзащитному было предъявлено обвинение в новой редакции. При этом конкретизировать действия следствия он отказался.

Ранее в этот же день СМИ сообщили, что Следственный комитет России переквалифицировал обвинение по делу Baring Vostok с мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на растрату в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Майкла Калви и Филиппа Дельпаля арестовали 15 февраля по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Суд продлил домашний арест Калви до 13 января.

По данным следствия, он, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему Первого коллекторского бюро задолженности перед данной кредитной организацией в размере 2,5 млрд рублей, организовал хищение средств путем передачи в собственность банка вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.