В РФ появится служба доставки средств индивидуальной защиты

В России появится официальная служба доставки медицинских масок. Согласно инициативе Минпромторга, в стране планируют создать единую сеть для заказа индивидуальных средств защиты напрямую от производителя. По мнению специалистов, это значительно сократит промежуток времени с момента изготовления маски до получения ее потребителем, а также исключит из этой цепочки спекулянтов. К проекту планируют подключить крупнейших ритейлеров России.