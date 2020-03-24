Мантуров сообщил о наращивании производства медицинских масок
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, в ходе которой глава Минпромторга доложил, когда появятся медицинские маски.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, в ходе которой глава Минпромторга доложил, когда появятся медицинские маски.
Подробнее — в сюжете «Известий».