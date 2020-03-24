Пять одноэтажек изымут в Уфе для муниципальных нужд

В Кировском районе Уфы планируют изъять пять одноэтажных многоквартирных домов для муниципальных нужд. Соответствующее решение опубликовано на сайте городской мэрии.

Согласно документу, под изъятие попадают дома № 54, 54/1, 54/2, 54/3 и 54/4 по улице Тукаева. Ранее они были признаны аварийными, жильцов должны выселить, пишет ИА «Башинформ».

Согласно закону, собственникам предоставят другое жилье по договорам соцнайма. Обязанности по сносу и расселению возложены на соответствующую службу.

Решение об изъятии зданий действует в течение трех лет.

В феврале сообщалось, что в Уфе планируют расселить старые дома, расположенные на улице Октябрьской Революции. Для людей, проживающих на муниципальной площади, должны быть подготовлены порядка 15 тыс. кв. м нового жилья.

На эти цели потребуется 651,5 млн рублей. Согласно законодательству, людям должны предоставить аналогичное по площади благоустроенное жилье в том же городе.