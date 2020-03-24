Прямой эфир

Пять одноэтажек изымут в Уфе для муниципальных нужд

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кировском районе Уфы планируют изъять пять одноэтажных многоквартирных домов для муниципальных нужд. Соответствующее решение опубликовано на сайте городской мэрии.

Согласно документу, под изъятие попадают дома № 54, 54/1, 54/2, 54/3 и 54/4 по улице Тукаева. Ранее они были признаны аварийными, жильцов должны выселить, пишет ИА «Башинформ».

Согласно закону, собственникам предоставят другое жилье по договорам соцнайма. Обязанности по сносу и расселению возложены на соответствующую службу.

Решение об изъятии зданий действует в течение трех лет.

В феврале сообщалось, что в Уфе планируют расселить старые дома, расположенные на улице Октябрьской Революции. Для людей, проживающих на муниципальной площади, должны быть подготовлены порядка 15 тыс. кв. м нового жилья.

На эти цели потребуется 651,5 млн рублей. Согласно законодательству, людям должны предоставить аналогичное по площади благоустроенное жилье в том же городе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Церковь пастафариан хотят построить в Башкирии
Место для пешеходной улицы определяют в Уфе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020