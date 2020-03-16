Церковь пастафариан хотят построить в Башкирии

Представители церкви пастафариан Башкирии подали в республиканский минюст уведомление о начале деятельности Русской пастафарианской церкви макаронного патриархата Уфы. Ответ из ведомства должен прийти в течение месяца.

Как пишет ИА «МедиаКорСеть», приверженцы этого вероисповедания уверены в том, что существует рай, который включает «один пивной вулкан и фабрику стриптиза». Религию основал в 2005 году американский физик Бобби Хендерсон.

Движение протестовало против решения властей Канзаса ввести в школьную программу курс о божественном сотворении мира. Пастафариане уверены в существовании летающего макаронного монстра, который сотворил мир.

В 2016 году москвич Андрей Филин сфотографировался с шапочкой-дуршлагом на голове. Он утверждал, что это атрибут его религии.