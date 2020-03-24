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ВОЗ заявила об усилении пандемии коронавируса

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Пандемия коронавируса усиливается. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Пандемия ускоряется. От первого заражения до первой сотни тысяч случаев прошло 67 дней. Вторые сто тысяч случаев достигнуты за 11 дней. Еще 100 тыс. случаев произошли всего за четыре дня.

Глава ВОЗ подчеркнул, что может «изменить траекторию» событий. Он призвал проверять на коронавирус всех, в отношении кого появилось подозрение, и лечить все подтвержденные случаи. Следует также выявлять и помещать на карантин всех, кто имел тесные контакты с больными, подчеркнул Гебрейесус.

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