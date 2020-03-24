Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса

Появились новые факты, которые могут служить доказательством искусственного происхождения коронавируса.

Как выяснили «Известия», несмотря на временный мораторий, который правительство США наложило на финансирование исследований по усилению функций патогенов, включая вирусы гриппа, MERS и SARS, работы по этому направлению получили специальное разрешение и были продолжены.

Кроме того, существует и подтверждение тому, что «синтетическая конструкция химерного мутанта» — искусственно созданного коронавируса — была одобрена американским комитетом по исследованиям двойного назначения (Dual Use Research of Concern committee). А лаборатории Уханьского института вирусологии, ученые которой и принимали участие в этом исследовании, еще в 2015 году был присвоен самый высокий уровень опасности.