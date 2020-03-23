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Мемориальный комплекс появится в Узловой к 75-летию Победы

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В городе Узловая (Тульская область) решили создать мемориальный комплекс на железнодорожном вокзале. В честь 75-летия Победы будут увековечены имена и подвиги отважных красноармейцев и выдающихся полководцев РККА. Среди них командир 239-й стрелковой дивизии Гайк Мартиросян, оборонявший город в 1941 году, и его освободитель командир 108-го гвардейского кавалерийского полка майор Вячеслав Васильев.

Установку памятника защитнику Отечества оплатит Российское военно-историческое общество, отмечает ИА «Тульские известия». Проект мемориального комплекса почти готов. Планируется провести благоустройство привокзальной площади. Платформа будет переделана под брусчатку.

Напомним, в этом году на территории Тульской области откроются новые воинские мемориалы: посвященный энергетикам-фронтовикам комплекс в Туле и сквер с монументом в честь экипажа танка Т-34 под Тулой. В парке «Патриот» появится мемориальный комплекс «Бронепоезд № 16». В общей сложности в Тульской области насчитывается 847 мемориальных комплексов и воинских захоронений.

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