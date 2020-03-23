Около 6 млрд рублей направят на жилье для сирот в Иркутской области

В течение трех лет на строительство и покупку жилья для сирот в Иркутской области направят 6 млрд рублей. Объем финансирования в 2020 году вырастет в 2,5 раза.

По данным министерства социального развития, опеки и попечительства, на начало 2020 года в регионе проживают более 14,5 тыс. сирот. Более 10 тыс. из них отметили совершеннолетие и имеют право на получение жилья. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В 2020 году на жилье детям-сиротам направят 1,45 млрд рублей. В 2021 году объем финансирования составит более 1,6 млрд рублей, а в 2022-м — более 3,2 млрд рублей. Детям-сиротам предоставят около 4,3 тыс. жилых помещений, что позволит значительно сократить очередь нуждающихся.

Власти региона отмечают, что в муниципалитетах отсутствуют участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой, под строительство жилья для сирот. Предполагается, что жилые помещения будут приобретать на вторичном рынке. Кроме того, рассматривается вопрос о введении системы жилищных сертификатов.