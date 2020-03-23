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В Калуге проверят сообщение об уехавшем в отпуск в Таиланд главвраче

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В отношении и.о. главврача Калужской областной клинической больницы Владимира Кондюкова, предположительно уехавшего в Таиланд несмотря на запрет на выезд за рубеж, начата служебная проверка. Об этом в понедельник, 23 марта, рассказал представитель регионального правительства.

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Информация об отпуске медика прозвучала на заседании областного правительства в понедельник. То, что на фоне угрозы распространения коронавируса в мире руководитель областной больницы уезжает отдыхать за границу, вызвало возмущение врио главы региона Владислава Шапша.

«Тут не надо мудрствовать, этот человек должен быть освобожден от занимаемой должности в установленные законом сроки», — цитирует и.о. губернатора региона «Газета.ру» со ссылкой на местное издание «Подъем».

По словам главы Калужской области, на Кондюкова возложили слишком большую ответственность, надо подобрать ему работу, предусматривающую меньший ее уровень.

«Пока документов об увольнении, отстранении от должности не подготовлено. Также нет документов, подтверждающих, что исполняющий обязанности главного врача уехал в отпуск именно в Таиланд», — приводит слова представителя областных властей «РИА Новости».

В Калужской области на данный момент зафиксирован единственный случай заболевания коронавирусом. Пациент вернулся из Италии. Карантин обязали соблюдать 34 человек.

Ранее в понедельник сообщалось, что в России провели уже более 165 тыс. исследований на коронавирус. Из-за подозрения на инфекцию под наблюдением медиков остаются 72 423 человека.

По данным Worldometers на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 343 тыс. случаев заболевания, скончались 14,9 тыс. человек. 23 марта в России число заразившихся возросло до 438. В Москве количество случаев инфицирования достигло 262.

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