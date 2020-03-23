Россияне назвали самые ценные качества коллег

Большинство россиян ценят в коллегах профессионализм. В ходе специального исследования за это качество проголосовал 51% респондентов. На втором месте уважение к людям и их труду — 46%. Третье по популярности — готовность помочь в трудной ситуации. Такие качества, как ответственность и заинтересованность в качестве работы, отстают незначительно. Наименьшим уважением пользуются доброжелательность, отзывчивость, пунктуальность. Не в цене оказалась терпеливость — за нее отдали голоса меньше 3% опрошенных. Всего в опросе приняли участие 6,3 тыс. человек.