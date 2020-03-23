Прямой эфир

Россияне назвали самые ценные качества коллег

0
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство россиян ценят в коллегах профессионализм. В ходе специального исследования за это качество проголосовал 51% респондентов. На втором месте уважение к людям и их труду — 46%. Третье по популярности — готовность помочь в трудной ситуации. Такие качества, как ответственность и заинтересованность в качестве работы, отстают незначительно. Наименьшим уважением пользуются доброжелательность, отзывчивость, пунктуальность. Не в цене оказалась терпеливость — за нее отдали голоса меньше 3% опрошенных. Всего в опросе приняли участие 6,3 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Работник после 20 лет в офисе
Россияне рассказали, какой видят свою работу мечты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020