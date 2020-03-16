Россияне рассказали какой видят свою работу мечты

Россияне рассказали о том, какой видят работу мечты. Главные критерии - высокая заработная плата, стабильность, удобный офис, хороший коллектив и близость к дому. При этом несущественными факторами при выборе работы назвали известность и надёжность компании, возможность удаленного сотрудничества и отсутствие или наличие дресс-кода на рабочем месте. Исследование провели аналитики сервиса по поиску вакансий. На вопросы анкеты ответили 5,7 тысяч человек со всех регионов страны.