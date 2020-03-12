В российских офисах могут появиться фитнес-залы. С инициативой выступило общество «Трудовые резервы». Авторы проекта обратились к министру спорта РФ. Уже разработаны методические рекомендации. Работодателям нужно найти помещение площадью 45 кв. м. Компаниям придется потратить на тренажеры от 1 млн рублей.