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Реквием по Загребу: столица Хорватии разрушена землетрясением

Сейсмическая активность оказалась сильнейшей за 140 лет наблюдений
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Землетрясение в Хорватии
Фото: REUTERS/Antonio Bronic
22 марта в Хорватии произошло землетрясение, оказавшееся сильнейшим за 140 лет. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Землетрясение в Хорватии
Фото: REUTERS/Antonio Bronic
Подземные толчки начались около 6:00 по местному времени, сила первого составила 5,3 балла по шкале Рихтера
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Землетрясение в Хорватии
Фото: REUTERS/Antonio Bronic
Значительные разрушения получили здания в столице Хорватии Загребе, так как эпицентр находился лишь в 7 км от города
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Землетрясение в Хорватии
Фото: REUTERS/Antonio Bronic
В результате катаклизма разрушены около 500 зданий, пострадал 15-летний подросток, находящийся в реанимации
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Землетрясение в Хорватии
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Gao Lei
Среди зданий, разрушенных землетрясением, — базилика Святейшего Сердца Иисуса
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Землетрясение в Хорватии
Фото: REUTERS/Antonio Bronic
Поврежден также кафедральный собор Загреба — обрушился шпиль южной башни храма
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Землетрясение в Хорватии
Фото: REUTERS/Antonio Bronic
Объявленные в городе карантинные мероприятия (в Хорватии более 300 больных COVID-2019) дополнительно осложнили действия спасателей
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Землетрясение в Хорватии
Фото: REUTERS/Antonio Bronic
К вечеру воскресенья 22 марта мэр Загреба призвал жителей вернуться по домам
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Землетрясение в Хорватии
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Gao Lei
Штаб гражданской обороны Хорватии обратился к жителям Загреба с призывом сохранять расстояние между собой во время вынужденного выхода на улицы
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Землетрясение в Хорватии
Фото: REUTERS/Antonio Bronic
Некоторые районы Загреба остаются без воды и электричества. Толчки ощущались также в Словении и южной Австрии
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