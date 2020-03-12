Тихий ужас: Япония почтила память жертв рекордного землетрясения

Япония почтила память жертв землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, которые унесли жизни почти 20 тыс. человек. Все массовые торжественные церемонии и мероприятия в стране были отменены из-за коронавируса. Как японцы отметили девятилетнюю годовщину трагедии — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Yusuke Harada
Землетрясение у восточного побережья острова Хонсю произошло в 14:46 по местному времени и стало самым сильным в истории Японии. Система раннего предупреждения в Токио успела передать по телевидению сигнал о приближающемся толчке за минуту до его начала, что спасло множество жизней
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Фото: REUTERS/Athit Prawongmetha
Эпицентр находился в 70 км от ближайшего острова. Через 10 минут после мощного толчка волны цунами обрушились на побережье
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Фото: REUTERS/Kyodo
Цунами распространилось по всему Тихому океану. Самый сильный удар на себя приняла Япония: высота волн, обрушившихся на острова, достигала 7 м
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Mainichi Newspaper
Первая волна цунами на побережье острова Хонсю, в районе префектуры Мияги, 11 марта 2011 года
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Фото: REUTERS/Jo Yong-Hak
Через час после землетрясения был затоплен аэропорт Сендай в префектуре Мияги. Вода смывала самолеты и автомобили, разрушала и заливала здания
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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Гигантская волна затопила энергоблоки атомной электростанции «Фукусима-1», электроснабжение отключилось, система охлаждения реакторов остановилась. В результате ядерное топливо расплавилось и скопилось на дне защитной оболочки трех реакторов. Взрывы образовавшегося водорода повредили крыши трех энергоблоков, что привело к утечкам радиации и загрязнению территории
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Фото: REUTERS/Toru Hanai
Префектура Мияги пострадала в природной катастрофе больше всех: на нее приходится более половины всех жертв. Также большое число погибших зафиксировано в соседних префектурах — Фукусиме и Иватэ. Всего от землетрясения и цунами 2011 года погибли 18,4 тыс. человек, еще 3,7 тыс. умерли позже от полученных травм и обострившихся болезней
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Фото: REUTERS/Edgard Garrido
11 марта в 14:46 по всей Японии была объявлена минута молчания
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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
В канцелярии главы правительства прошла скромная церемония, на которой премьер-министр Синдзо Абэ произнес речь в память о погибших
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