Тихий ужас: Япония почтила память жертв рекордного землетрясения

Префектура Мияги пострадала в природной катастрофе больше всех: на нее приходится более половины всех жертв. Также большое число погибших зафиксировано в соседних префектурах — Фукусиме и Иватэ. Всего от землетрясения и цунами 2011 года погибли 18,4 тыс. человек, еще 3,7 тыс. умерли позже от полученных травм и обострившихся болезней