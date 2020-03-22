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Почти половина россиян самостоятельно защищают свои права

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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С нарушением своих прав в 2019 году столкнулось 22% россиян. В большинстве случаев интересы граждан ущемлялись в сферах ЖКХ, медицины и трудовых отношений. Об этом свидетельствует опрос аналитического центра НАФИ, пишет газета «Известия».

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При этом 42% граждан самостоятельно защищают свои права. Каждому десятому россиянину в 2019 году приходилось жаловаться в контролирующие органы. Жалобы подавались в Роспотребнадзор, прокуратуру или другие ведомства. А 7% без помощи юристов подавали иски в суд.

Попытка самостоятельно решить проблему может ее только усугубить, полагают юристы. По их мнению, граждане часто не успевают следить за изменениями в законах, поэтому становятся легкой добычей мошенников.

При выборе специалиста необходимо изучить информацию о нем — образование, опыт работы и практики в аналогичных делах.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 23 марта.

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