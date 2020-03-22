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Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ. Видеоролик с таким заявлением выпустила телестудия «Бриз» минобороны Украины.

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В сюжете рассказывается, что скорость «Кентавров» может достигать 30 узлов, а на вооружении у них ракеты С-8. Вместить суда могут до 36 десантников.

«(Катера) являются достойным ответом устаревшим БДК Черноморского флота России, которые намного медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс», – заверяют в ролике.

В декабре руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут сравнивая российские и украинские катера, рассказал, что лично видел катера проекта «Кентавр», и это «печаль, боль, разочарование».

Ранее он уже отмечал, что у них выявили множество проблем. В частности, «Кентавры» не могут удерживать ровного положения.

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