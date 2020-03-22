Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ. Видеоролик с таким заявлением выпустила телестудия «Бриз» минобороны Украины.

В сюжете рассказывается, что скорость «Кентавров» может достигать 30 узлов, а на вооружении у них ракеты С-8. Вместить суда могут до 36 десантников.

«(Катера) являются достойным ответом устаревшим БДК Черноморского флота России, которые намного медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс», – заверяют в ролике.

В декабре руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут сравнивая российские и украинские катера, рассказал, что лично видел катера проекта «Кентавр», и это «печаль, боль, разочарование».

Ранее он уже отмечал, что у них выявили множество проблем. В частности, «Кентавры» не могут удерживать ровного положения.