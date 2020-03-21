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СМИ сообщили о решении Минздрава зарегистрировать всех врачей и медсестер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Минздрав России поручил руководителям всех медицинских организаций в течение двух дней зарегистрировать своих врачей и медсестер на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава. Об этом в субботу, 21 марта, сообщает РБК со ссылкой на телеграмму, подписанную замминистра здравоохранения Павлом Пугачевым.

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О получении телеграммы, которая была направлена 18 марта, изданию сообщили врачи одной из частных клиник, получившей предписание. Сообщается, что исполнить поручение ведомства медучреждениям следовало до 20-го числа включительно. Текст документа имеется в распоряжении РБК.

По мнению генерального директора Европейского медицинского центра (EMC) Андрея Яновского, подобные меры помогут государству понять, сколько медицинских работников существует на данный момент в стране, пишет издание.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов при этом уточнил, что регистрация медицинских организаций в электронной системе ЕГИСЗ должна была состояться к 1 января 2019 года, но пока «подключено только 15 тыс. организаций». Новые меры Минздрава должны, по его мнению, стимулировать медработников войти в реестр.

19 марта в Госдуме предложили создать в России реестр лиц, которые признаны судом ограниченно или полностью недееспособными. Депутаты уточнили, что создание такого реестра не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

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