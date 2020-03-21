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В Москве мужчина убил жену и ее родителей на глазах у детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В районе Волоколамского шоссе в столице обнаружены тела трех человек, сообщает 21 марта РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По предварительным данным, мужчина, вооружившись ножом, напал на свою жену и ее родителей. Отмечается, что он не употреблял алкоголь, но выпил какие-то лекарства.

При этом в квартире остались дети трех и восьми лет.

По другой информации, один из детей также погиб.

Подробности выясняются.

4 марта сообщалось, что в Саратовской области местный житель зарезал женщину и тяжело ранил ее сына. Причиной стал бытовой конфликт.

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