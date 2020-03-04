Мужчина под Саратовом зарезал женщину и тяжело ранил ее сына

В Саратовской области местный житель зарезал женщину и тяжело ранил ее сына. Об этом 4 марта сообщается на сайте регионального ГСУ СК России.

ЧП произошло в марте 2019 года в поселке Екатериновка. 36-летний местный житель распивал алкоголь в гостях у 57-летней знакомой и ее 31-летнего сына в одном из частных домов. В какой-то момент произошла ссора: гость нелестно отозвался о дочери хозяйки жилища. Та вышла в другую комнату, чтобы избежать ссоры, а ее сын и гость продолжили выяснять отношения. В ходе ссоры гость схватил нож и ударил им сына хозяйки дома в шею и подбородок. Тот выбежал в комнату, где была мать, и упал на диван. Нападавший ворвался следом и нанес ему еще один удар, уточняет «Федеральное агентство новостей».

В ведомстве отметили, что женщина пыталась оттащить нападавшего от сына, но тоже получила несколько ударов ножом в шею и один — в спину, в результате чего скончалась на месте. Раненого мужчину врачам удалось спасти, отмечает телеканал «360». Преступник был задержан. Сейчас материалы дела переданы для рассмотрения в суд присяжных. Своей вины обвиняемый в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием предметов в качестве оружия не признал, отмечает сайт kp.ru.

3 марта сообщалось, что омский областной суд приговорил 29-летнюю местную жительницу к 11 годам лишения свободы за убийство дочери из-за хлебных крошек. Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима.