На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

Участники конкурса «Евровидение» в 2021 году должны выбрать новый трек. Композиции этого сезона уже устареют. Об этом сообщили организаторы песенного конкурса. Выступить на «Евровидении» могут уже выбранные музыканты. Страны-участницы сами решат, кто поедет на конкурс в 2021 году.