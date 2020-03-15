Танцор из клипа Little Big покорил иностранные СМИ и блогеров

Танцор из клипа группы Little Big на песню Uno Дмитрий Красилов из Алтая завоевал симпатии иностранных блогеров и СМИ.

Песня Uno, которая прозвучит в Роттердаме, не была написана специально для конкурса, участники группы придумали ее во время январского отпуска и готовили для выпуска на новом альбоме Little Big. О своем участии в конкурсе музыканты узнали 2 марта, поэтому на съемки видео было всего лишь пять дней.