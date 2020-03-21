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Сергей Лавров празднует 70-й день рождения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава российского МИДа Сергей Лавров 21 марта празднует 70-й день рождения.

«Известия» вспомнили о главных качествах и успехах министра, возглавляющего внешнеполитическое ведомство уже 16 лет.

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Лавров — один из наиболее выдающихся и уважаемых дипломатов нашего времени, который всегда находит ответ на любой антироссийский выпад.

Кроме того, работоспособности министра может позавидовать любой. На прошлогодней Мюнхенской конференции российская делегация была в ударе: за два дня министр провел порядка 20 встреч с зарубежными политиками.

О чувстве юмора российского министра наслышаны не только на родине, любят его острые ответы и зарубежные журналисты. Кроме того, умение шутить помогает и в дипломатической работе, ведь можно смягчить любые сложные ситуации в переговорах.

Так, в марте 2018 года Лавров прибыл в Токио на встречу с японским коллегой. В этот день в столице Японии внезапно пошел снег (хотя обычно температура в эти дни сохраняется на уровне +15...+20 градусов).

«Господин Лавров, вы привезли в Токио снег», — пошутил во время приема глава МИД Страны восходящего солнца Таро Коно.

«Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду», — ответил ему Лавров.

Также не чужды министру мемы. В сентябре 2018 года в ответ на вопрос корреспондентов РЕН-ТВ о причастности России к отравлению Скрипалей министр достал телефон и показал любимый мем на эту тему.

При этом Лаврову успешно удается отстаивать позиции России в мире.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Мистер МИД: шефу российской дипломатии 70

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