Сыр из Дании и Финляндии уничтожили в Мурманске

В Мурманске уничтожили 11 кг санкционного сыра. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

В четверг, 19 марта, сотрудники регионального управления вместе с мурманской таможней провели рейд по торговым точкам. В одном из магазинов специалисты обнаружили 13 пачек сыра, общим весом 11 кг, из Дании и Финляндии. Об этом пишет ИА FlashNord.

Из-за указа президента «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» продукцию изъяли и уничтожили.