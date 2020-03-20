В Швейцарии запретили собираться группами более пяти человек из-за коронавируса

Власти Швейцарии в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране запретили гражданам собираться группами более пяти человек. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил спикер швейцарского правительства Андре Симонацци в Twitter.

«Федеральный совет запрещает собираться (группами. — Ред.) более пяти человек. Строительство и промышленность обязаны соблюдать рекомендации по гигиене и соблюдению чистоты», — написал политик.

Согласно информации, опубликованной на сайте правительства страны, во время сбора менее пяти человек расстояние между людьми должно составлять не менее двух метров. В случае нарушения подобных ограничительных мер полиция страны может наложить штраф.

Также сообщается, что в случае несоблюдения компаниями федеральных рекомендаций по гигиене эти предприятия будут закрыты. Всем гражданам страны рекомендовано оставаться дома, в особенности людям старше 65 лет.

С 16 марта федеральный совет Швейцарии объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. По данным Wordometеr, в стране на сегодняшний день коронавирусом инфицированы более 4,9 тыс. человек, умерли — 51.