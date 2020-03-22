Приплыли: тростниковые острова народа уру

Индейский народ уру обитает на берегах острова Титикака в Перу уже более пяти столетий. Точнее говоря, не только на берегах, но и на искусственных плавучих островах, которые уру плетут по древней технологии. Как живут индейцы уру сегодня, смотрите в фотогалерее «Известий»