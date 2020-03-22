Приплыли: тростниковые острова народа уру

Индейский народ уру обитает на берегах острова Титикака в Перу уже более пяти столетий. Точнее говоря, не только на берегах, но и на искусственных плавучих островах, которые уру плетут по древней технологии. Как живут индейцы уру сегодня, смотрите в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/Sergi Reboredo
Уру живут на Титикаке еще с доинкских времен. Точное время их появления в этих местах неизвестно
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Фото: Global Look Press/Sergi Reboredo
Сегодня уру всё чаще используют вместо традиционных лодок из тростника тоторо более современные плавсредства
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Фото: Global Look Press/Sergi Reboredo
Из тростника плетут не только лодки, но и целые острова, на которых живут семьи уру
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Фото: Getty Images/hadynyah
Островов сегодня лишь 42, и на них живет не более трех сотен уру. Остальные переместились в города на берегу озера
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Фото: Getty Images/traveler1116
Мастера уру помогали Туру Хейердалу в строительстве его знаменитой лодки «Тигрис»
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Фото: Getty Images/Glowimages
Кроме лодок и островов, уру славятся великолепными и очень надежными корзинами
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Фото: Global Look Press/Sergi Reboredo
В наши дни, впрочем, уру чаще плетут модели своих удивительных судов на продажу туристам
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Фото: Global Look Press/Sergi Reboredo
На своих островах уру используют солнечные батареи, а на самом большом расположена радиостанция, вещающая несколько часов в день
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Фото: Global Look Press/Karol Kozlowski
Для приготовления пищи по-прежнему используются примитивные плиты из обмазанного глиной тростника
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Фото: Getty Images/Hugh Sitton
Уру тщательно сохраняют традиции национального костюма и украшений, но язык уже подзабыт: на нем говорят лишь несколько старожилов
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Фото: Getty Images/rchphoto
Основа экономики уру — туристы, и сокращение их потока в связи с пандемией коронавируса может стать серьезным испытанием для этого маленького (чуть более 3000 человек) народа
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