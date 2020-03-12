Золотое житье: почему людей тянет в самый высокогорный город на Земле

Ла Ринконада, расположенный в перуанских Андах, — самый высокогорный город на Земле. Он находится на высоте 5100 м над уровнем моря у подножия тысячелетних ледников. Несмотря на то что добраться до города можно только по узкой горной дороге, в нем нет водопровода, канализации и отопления, а климат очень суров, численность населения там постоянно растет. Что привлекает сюда многочисленных мигрантов — в фотогалерее «Известий»