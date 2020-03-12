Золотое житье: почему людей тянет в самый высокогорный город на Земле

Ла Ринконада, расположенный в перуанских Андах, — самый высокогорный город на Земле. Он находится на высоте 5100 м над уровнем моря у подножия тысячелетних ледников. Несмотря на то что добраться до города можно только по узкой горной дороге, в нем нет водопровода, канализации и отопления, а климат очень суров, численность населения там постоянно растет. Что привлекает сюда многочисленных мигрантов — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Israel Chavez
До конца XX века этот населенный пункт был маленькой деревушкой, которую населяли немногочисленные местные горцы, до тех пор, пока здесь не нашли золото. С этого момента в Ла Ринконаду в надежде разбогатеть хлынули десятки тысяч человек. Численность населения выросла на 235%
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Фото: Getty Images/Latincontent/Jan Sochor
Жилища горожан представляют собой тесно прижавшиеся друг к другу металлические контейнеры. Протоптанные между ними дороги постоянно заносит грязью и нечистотами — в городе нет канализации, а мусор просто выкидывают на улицу или сжигают тут же
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
Воду добывают из ледника или растапливают снег, счищенный с крыш домов. Вся она загрязнена ртутью, которую используют для очистки золота на близлежащих приисках
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Фото: REUTERS/Mitra Taj
В шахтах работают только мужчины. В течение 30 дней за свой труд они не получают ничего. И только в последний день месяца им выдают мешок с рудой
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Ric Francis
Гарантии, что в мешке найдется золото, нет никакой — как повезет
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Ric Francis
Женщин в шахту не допускают — плохая примета. Они могут только копаться в уже отработанных отвалах в надежде, что искатели не заметили крошку драгоценного металла
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Ric Francis
Единственное доступное лекарство, средство профилактики и спасения от горной болезни, изнурительного труда, сурового климата, отравлений — листья коки, которую жуют тут постоянно
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Ric Francis
Если местным искателям богатств удается найти один грамм золота, они могут продать его за 120 перуанских солей (около 2,5 тыс. рублей)
Несмотря на суровые условия и сомнительную возможность разбогатеть, на золотые прииски продолжают приезжать искатели лучшей жизни со всего Перу. В основном это мужчины, а также вдовы и матери-одиночки, которые не могут найти другого заработка, чтобы прокормить своих детей
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