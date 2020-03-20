В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».

«Вчера они нас проинформировали об этом решении. И мы поддержали это решение. Там осталось еще несколько очень интересных серий. Но очевидно, что сейчас повестка дня — и российская, и мировая — фокусируется вокруг совсем других вопросов», — сказал Песков.

Он отметил, что нужно подождать, когда обстановка будет спокойной и более разнообразной. А позже, как заверил Песков, ТАСС сделает фильм по итогам данного интервью.

«Туда войдут и те серии, которые остались непоказанными. И они планируют это показать тогда, когда будет поспокойнее, т.е. мы надеемся — скоро», — добавил пресс-секретарь.

C 20 февраля ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Проект составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом. Эпизоды выходили несколько раз в неделю, в которых российский лидер рассказывал о своем отношении к тем или иным социально-экономическим и политическим событиям в России и мире. 20 марта стало известно, что проект больше не будет публиковаться в виде отдельных серий.