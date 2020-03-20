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Панкратов-Черный обратился к медикам после неудачного падения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Народный артист СССР Александр Панкратов-Черный обратился к московским врачам после неудачного падения. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сейчас медики обследуют 70-летнего артиста. По информации журналистов, он сильно ударился грудью.

При этом сам актер опроверг эту информацию.

«Я уже устал отвечать, никуда я не падал, ни низко, ни высоко, и не дождетесь моего падения. Всё нормально, не волнуйтесь, всё замечательно», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

Панкратов-Черный — советский и российский актер кино и театра и режиссер. Его фильмография насчитывает более сотни фильмов и сериалов. Наиболее известные из них — «Жестокий романс», «Где находится нофелет?», «Сделай мне больно», «Мы из джаза», «Курьер», сериал «Кухня» и другие.

В феврале сообщалось, что российский актер Валерий Гаркалин попал в одну из московских больниц из-за осложнений при пневмонии. Он пожаловался на одышку и ухудшение самочувствия и был помещен в стационар.

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