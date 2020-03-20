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Умер оперный режиссер Станислав Гаудасинский

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Фото: Санкт-­Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-­Корсакова
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Оперный режиссер Станислав Гаудасинский скончался в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни. Об этом сообщила Санкт-Петербургская консерватория, где он заведовал кафедрой режиссуры музыкального театра.

Причины смерти в консерватории не уточнили. Погребение состоится 23 марта на Новодевичьем кладбище.

Ведущий специалист по музыкальным театрам Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей (СТД) России Елена Амеробекян, которая была другом семьи, рассказала ТАСС, что Гаудасинский ушел из жизни ровно через полгода после смерти жены, народной артистки СССР Ирины Богачевой.

Дочь Гаудасинского Елена умерла в 2019 году, через 40 дней после смерти матери, пишет сайт kp.ru.

Станислав Гаудасинский родился 4 марта 1937 года в Ивановской области. С 1980 по 2007 годы был художественным руководителем Государственного Малого театра оперы и балета, позже переименованного в Михайловский театр.

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