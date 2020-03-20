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В Подмосковье объявили о новых ограничениях из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Правительство Московской области ввело новые меры по ограничению работы сферы развлечений и услуг из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, опубликованном в четверг, 19 марта.

Документ содержит рекомендации по приостановлению работы торгово-развлекательных комплексов и многофункциональных центров. Также отмечается, что в Московской области будут ограничены продажи проездных билетов за наличный расчет. Первым делом это касается подразделений общественного транспорта, а также линий пригородного путевого сообщения.

В свою очередь, в распоряжении главы региона упоминается о приостановке обучения всех образовательных организаций, начиная с 21 марта до 12 апреля включительно, а также об ограничении количества государственных проверок и механизмов муниципального контроля, за исключением внеплановых во время режима повышенной безопасности, до 1 мая 2020 года.

Постановление вступило в силу 19 марта. Ранее в этот день стало известно, что в 80 регионах России начал действовать повышенный режим готовности из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2.

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