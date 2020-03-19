Первый сертификат на материнский капитал для первенца выдали в Коми

В Коми выдан первый сертификат на материнский капитал в связи с рождением первого ребенка, сообщили в отделении ПФР по региону. Документ получили усинцы Татьяна Малинова и Равиль Талипов, в семье которых 1 января 2020 года родилась дочь Карина. Средства господдержки Татьяна и Равиль планируют потратить на погашение ипотечного кредита.

Сейчас в республике на рассмотрении находятся 55 заявлений о выдаче сертификата на материнский капитал в связи с рождением первенца. По 10 из них уже приняты положительные решения, передает ИА «Комиинформ».

1 марта Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала. Ее действие продлено до конца 2026 года с его ежегодной индексацией. Семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, будут выплачивать 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 617 рублей.