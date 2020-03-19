Мужчина напал с ножом на сотрудницу ТЦ в Москве за-за просьбы вымыть руки

Посетитель ресторана сети быстрого питания Burger King в московском торговом центре «Капитолий» напал на сотрудницу с ножом из-за просьбы вымыть руки. Об этом агентству городских новостей «Москва» 19 марта сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 19 марта в ТЦ на Правобережной улице. По информации РЕН ТВ, уборщица проходила мимо столов и напоминала посетителям о правилах личной гигиены и, в частности, необходимости мыть руки. Одному из сидящих в зоне фудкорта мужчин такие наставления не понравились. Он выхватил нож и бросился на женщину.

Охране удалось скрутить нападавшего и вызвать полицию, пишет «Москва 24». Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства. Работница не получила серьезного ранения.

17 марта сообщалось, что в Москве мужчина ударил ножом сотрудника патрульно-постовой службы (ППС), когда правоохранители приехали по очередному вызову к одному из жилых домов.